Atalanta, operazione riuscita per Musso: i tempi di recupero del portiere

L' Atalanta perderà per un po' il suo portiere titolare, Juan Musso , che, questa mattina, ha subito un'operazione allo zigomo. L'ex Udinese , come si ricorderà, aveva incassato un brutto colpo in faccia durante Roma-Atalanta di domenica pomeriggio allo stadio 'Olimpico' ed era stato costretto a lasciare il posto in campo a Marco Sportiello .

Come comunicato da 'Sky Sport', dunque, Musso resterà fuori per circa due mesi. Il che vuol dire che potrà tornare in campo, al meglio della sua condizione fisica, soltanto ad inizio 2023 con l'Atalanta. È a rischio, però, la sua convocazione nell'Argentina per i Mondiali in Qatar che inizieranno a metà novembre.