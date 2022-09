Calciomercato Milan – Rafael Leao vuole il rinnovo in fretta: il punto

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Rafael Leao , attaccante del Milan e, in particolare, della situazione legata al possibile rinnovo di contratto con il club di Via Aldo Rossi.

In queste ore Leao raggiungerà la Nazionale portoghese ma il grande tema di fine settembre/inizio ottobre, giocoforza, sarà quello del rinnovo. Questo perché, secondo la 'rosea', ci sono novità in merito la situazione del numero 17 della formazione di Stefano Pioli .

La prima è che il Chelsea continua a mandare messaggi chiari: Leao resta, al momento, un obiettivo di primo piano per il club di Todd Boehly . La seconda è che, adesso, Leao ha fretta di firmare un nuovo contratto con il Milan. Vuole restare in rossonero, questa è la sua prima opzione .

Il grande tema di discussione, però, è il risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona. Secondo il Tribunale, infatti, Leao e Lille dovranno pagare 19 milioni di euro al club portoghese per la rescissione unilaterale del contratto del giocatore con i biancoverdi, avvenuta nel 2018, quando lasciò il club in cui era cresciuto a costo zero in seguito ad un'aggressione subita nel centro sportivo.