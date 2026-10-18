"65 euro è una vergogna": la durissima protesta della Curva Sud per i biglietti in trasferta

Il Milan è pronto a tornare in campo alle 18:00 contro l'Atalanta in una partita molto importante per la classifica rossonera, viste le vittorie di Roma e Inter e la sconfitta del Napoli. Ci sarà sicuramente il supporto di San Siro e dei tifosi rossoneri, compresa la Curva Sud.

Il tifo organizzato del club ha postato sulle storie di Instagram una protesta contro il prezzo dei biglietti per la trasferta al 'Bluenergy Stadium' di Udine per Udinese-Milan, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2026-27.

Ecco il lungo messaggio della Curva Sud:

"UDINESE-MILAN: 65 EURO LA VERGOGNA SI RIPETE! La Tifoseria organizzata non sarà presente a Udine! Un anno fa avevamo manifestato il nostro dissenso per i prezzi del settore ospiti da bagarinaggio legalizzato imposti dalla società friulana (col tacito assenso della Lega). Oggi purtroppo prendiamo atto che nulla è cambiato! La nostra decisione è chiara: non intendiamo più foraggiare le società che lucrano spudoratamente sulle tifoserie ospiti in base al bacino di tifosi. Non è più concepibile ed accettabile che per lo stesso seggiolino in trasferta, alcune tifoserie paghino 20€ (cosa buona e giusta per la quale ci battiamo ormai da anni), mentre altre vedano triplicato il costo del biglietto solo perché numericamente in grado di riempire stadi spesso deserti. Altrettanto intollerabile è la gestione dei biglietti in trasferta: siamo nel 2026 e i tifosi che seguono SEMPRE la propria squadra in trasferta non hanno diritto né ad una sorte di prelazione, né tanto meno ad una quota biglietti riservata. INVITIAMO QUINDI TUTTI I TIFOSI MILANISTI DI QUALSIASI REGIONE, A NON PRESTARE IL FIANCO A QUESTI SCIACALLI, DISERTANDO IN MASSA IL SETTORE OSPITI ed IL SETTORE CURVA SUD DI UDINE, PER DARE UN SEGNALE FORTE CONTRO QUESTO SISTEMA MARCIO! (questa dei prezzi è una battaglia che riguarda tutti indistintamente) Curva Sud Milano AIMC - Associazione Italiana Milan Club".

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Le conseguenze per la trasferta di Udine e il clima a San Siro