Milan-Udinese, aperta la vendita dei biglietti per la prima di Serie A

Nella giornata di oggi, il Milan ha dato il via alla vendita dei biglietti per assistere alla prima giornata di Serie A contro l'Udinese.

Il Milan Campione d'Italia giocherà la sua prima partita della Serie A 2022/23 Sabato 13 Agosto alle ore 18.30 contro l'Udinese a San Siro . Nella giornata di oggi, sul sito ufficiale del Milan sono stati messi in vendita i biglietti per assistere all'esordio stagionale degli uomini di Pioli.

Come riportato dal comunicato ufficiale apparso sul sito rossonero, i biglietti sono reperibili su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuti Vivaticket. Attualmente siamo nella prima fase di vendita dei tagliandi; questa fase è riservata agli abbonati , che avranno la possibilità di acquistare fino a quattro biglietti aggiuntivi, usufruendo di un listino prezzi dedicato. Essa è aperta dalle 12.00 di mercoledì 13 luglio e chiuderà alle 23.59 di giovedì 14 luglio. I tifosi che non dispongono dell'abbonamento stagionale potranno acquistare i biglietti durante la fase di vendita libera, che durerà a partire da venerdì 15 luglio alle 12 sino ad esaurimento posti.

Durante l'attuale fase di vendita, il costo dei biglietti parte da 14 euro e arriva sino a 139 euro. Gli Under16, accompagnati da un adulto, potranno acquistare il proprio biglietto a soli 14 euro in determinati settori, mentre per Under25 e Over60 i prezzi dei tagliandi per alcune zone dello stadio partono dai 19 euro.