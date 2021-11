Milan-Sassuolo, prosegue la vendita dei biglietti | Serie A News

Ancora aperta la vendita biglietti per Milan-Sassuolo, partita della 14^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domenica 28 novembre

(fonte: acmilan.com) - Domenica 28 novembre , alle ore 15:00 , il Milan torna in scena a 'San Siro' per sfidare il Sassuolo nella partita valevole per la 14^ giornata della Serie A 2021-2022 . Sarà il confronto numero 18 a tinte rossoneroverdi, con il Milan che ha avuto la meglio in 10 occasioni, 2 i pareggi e 5 le vittorie emiliane. Quella di domenica 28 sarà la prima sfida 'novembrina' a 'San Siro' tra le due squadre. I biglietti per Milan-Sassuolo sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan .

Il costo dei biglietti per Milan-Sassuolo parte dai 12 euro. Gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di 14 euro in alcuni settori dedicati se accompagnati da un adulto. Anche per gli Over 60 tariffe speciali in settori dedicati a partire da 19 euro. Inoltre, per Milan-Sassuolo sarà attivato il cambio nominativo.