Calciomercato Milan – Colpo in casa Inter per l’estate? Le ultime

A gennaio riaprirà i battenti il calciomercato ed il Milan, come suo solito, non vuole farsi trovare impreparato. L'intenzione del club di Via Aldo Rossi, per la sessione invernale, è quella di non toccare, se possibile, l'organico che, finora, sta viaggiando alla grande in Serie A con 10 vittorie e 2 pareggi in 12 partite disputate. Anche perché nei primi mesi di questa stagione il tecnico rossonero Stefano Pioli non ha potuto contare su tutta la rosa a sua disposizione.