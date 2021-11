Milan, sale la febbre per Porto e Derby: le ultime per i tifosi

Biglietti ancora disponibili per la sfida del Milan in Champions mercoledì. Si va verso il tutto esaurito, invece, per la Stracittadina.

Stefano Bressi

In attesa della gara di domenica sera contro la Roma, con la squadra di Pioli impegnata all'Olimpico, continua la vendita dei biglietti per le prossime due gare casalinghe dei rossoneri contro Porto e Inter.

MILAN-PORTO

Ibra e compagni scenderanno in campo mercoledì 4 novembre alle 18.45 nella 4°giornata del Gruppo B nella sfida contro il Porto, in un match importante per il prosieguo del proprio cammino europeo nel quale i rossoneri hanno bisogno di tutto il calore e la carica del pubblico milanista. I biglietti per la partita sono ancora disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan e rimarrà aperta fino ad esaurimento posti, con i tagliandi in vendita a partire da 38€.

MILAN-INTER

Domenica 7 novembre alle ore 20.45, sarà invece tempo di Derby e la Stracittadina Milanese andrà in scena in un San Siro che si avvia, già 10 giorni dalla partita, verso il tutto esaurito. Anche per Milan-Inter i tagliandi residui sono acquistabili online e al Ticket Office di Casa Milan.

LE REGOLE D'ORO PER IL TIFOSO

Per aiutare il Club ad offrire la migliore e la più sicura esperienza possibile, AC Milan chiede a tutti i tifosi di seguire le seguenti regole:

Munirsi di un Green Pass valido (bambini sotto i 12 anni saranno esenti)

Munirsi di un valido documento di identità

Munirsi di un valido biglietto per la partita

Indossare una mascherina in ogni momento per proteggere voi stessi e gli altri

Recarsi allo stadio considerando la fascia oraria di accesso indicata sul biglietto

Mantenere sempre la distanza interpersonale di 1 metro, a sola eccezione di quando si è seduti al proprio posto, ed evitare assembramenti, abbracci e strette di mano

Seguire le istruzioni fornite dallo staff dello stadio e dagli steward, specialmente all’ingresso e all’uscita dallo stadio: siamo qui per la vostra sicurezza

Siate pazienti e godetevi lo spettacolo sul campo

Fonte: acmilan.com