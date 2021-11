Il Milan è forte: è così difficile ammetterlo?

Ultimamente si fa fatica a riconoscere i meriti del Milan. E' successo anche dopo Roma-Milan. Come mai?

Il Milan è forte. Punto. Fine delle discussioni. E’ così difficile ammetterlo? Un tempo c’era più fair play e onestà. Sei bravo e hai vinto con merito? Ok, te lo riconosco. Rosico magari, ma te lo riconosco. Oggi invece si fa fatica a leggere la realtà per quello che è: il Milan è meglio dei suoi avversari . Sotto tanti punti di vista.

Idem per Pioli. Quand’è che gli verranno riconosciuti pieni meriti? No perché all’inizio era solo un traghettatore, poi uno fortunato. Ha cominciato a vincere ed era merito di Ibrahimovic. Poi lo aspettavano al varco della seconda stagione (‘la prima la fa sempre bene, vedrai che nella seconda crolla’). Oggi è ‘bravo ma ancora non ha vinto niente’. Siamo sicuri che quando alzerà un trofeo (e lo farà presto) molti diranno ‘sì, ma saprà gestire i campioni?’. Oppure: ‘Facile in Italia, ma all’estero? Dai, è inadeguato. Gli altri hanno Guardiola e il Milan Pioli’.