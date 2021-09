Milan-Lazio, da oggi inizia la vendita dei biglietti | Serie A News

Da mercoledì inizierà la vendita dei biglietti di Milan-Lazio, gara valida per la terza giornata di Serie A Tim: ecco tutte le informazioni

Dopo un avvincente debutto in casa domenica scorsa contro il Cagliari, che ha visto l'entusiasmo dei sostenitori riempire nuovamente gli spalti di San Siro , il Milan si appresta adesso ad accogliere i tifosi allo stadio per la seconda partita casalinga di Serie A contro la Lazio (data e orario saranno confermate a breve da parte della Lega).

I biglietti per la seconda in casa contro la Lazio, saranno messi in vendita online su acmilan.com e singletickets.acmilan.com, insieme al Ticket Office di Casa Milan a partire da mercoledì 1 settembre, in tre finestre di vendita separate, con un prezzo di partenza di 19€.