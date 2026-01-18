INFORMAZIONI GENERALI
La data e l'ora della stracittadina di Serie A tra Milan e Inter non sono ancora state definite. Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo.
BIGLIETTI
I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:
MATCHDAY UPGRADES
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:
TIFOSI CON DISABILITÀ
Il biglietto per Milan-Inter ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.
CLUB 1899
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit
