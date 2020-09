Milan-Codacons, è scontro sul rimborso di biglietti ed abbonamenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, a partire dallo scorso 10 agosto, ha attivato la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti al girone di ritorno e dei ‘game pack’ del campionato di Serie A 2019-2020. Questo perché, come noto, la pandemia da coronavirus ha imposto lo stop della stagione. Successivamente, ripresa a porte chiuse da giugno ad agosto.

Rimborso biglietti e abbonamenti Milan, la tesi del Codacons

Per ottenere il rimborso dei biglietti è necessario entrare nel proprio account sul sito ufficiale del club, ‘acmilan.com‘ e, da lì, effettuare la richiesta di rimborso. Una procedura, questa che secondo il Codacons, starebbe riscontrando dei problemi. Alcuni legati all’accesso al sito web, altri al reset della password. La nota associazione dei consumatori parla, nello specifico, di un “errore di reindirizzamento che rende impossibile entrare nel proprio account, a pochi giorni dalla scadenza indicata (oggi, giovedì 10 settembre, n.d.r.) per poter richiedere il rimborso”.

Rimborso biglietti e abbonamenti, la difesa del Milan

Marco Maria Donzelli, Presidente del Codacons, auspicando si tratti soltanto di un errore tecnico, avrebbe presentato un esposto in materia all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, n.d.r.). Dal Milan, però, filtrano smentite su quanto sostiene il Codacons. Già 20mila abbonamenti, infatti, sarebbero già stati processati “senza problemi rilevanti”. E, tuttora, se si prova a chiedere il rimborso dal sito web del Diavolo, non si riscontrano problematiche. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>