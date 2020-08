Milan, aperta la procedura per il rimborso degli abbonamenti: le info

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

A partire da lunedì 10 agosto e fino al 10 settembre, sul portale rimborsi.acmilan.com, è attiva la procedura di richiesta di rimborso per le quote non godute degli abbonamenti stagionali, degli abbonamenti al girone di ritorno e dei games pack del campionato Serie A TIM 2019/20.

Attraverso la procedura online è possibile scegliere tra due modalità di rimborso, definite con lo scopo di garantire la massima flessibilità ai propri tifosi abbonati: rimborso con voucher o rimborso monetario.

La scelta del voucher garantisce molteplici vantaggi:

Un risparmio economico chiaro ed immediato: 10% di sconto sul prezzo di listino della prossima campagna abbonamenti Serie A TIM;

chiaro ed immediato: 10% di sconto sul prezzo di listino della prossima campagna abbonamenti Serie A TIM; Un’ampia finestra di utilizzo, pari a 18 mesi dalla data di emissione

dalla data di emissione La possibilità per 10 fortunati tifosi di assistere a un allenamento della Prima Squadra a Milanello

della Prima Squadra a Milanello L’assenza di rischi: nel caso in cui le partite delle prossime stagioni Serie A TIM dovessero essere giocate tutte senza pubblico, il voucher alla scadenza sarà convertito in rimborso monetario

Per chi sceglie il rimborso monetario, è previsto l’accredito dell’importo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato in fase di procedura online, indicativamente entro 60 giorni dalla richiesta.

La quota rimborsata è corrispondente alle sei gare disputate a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria. La partita Milan-Genoa è stata oggetto di uno specifico iter di rimborso, ora concluso.

Per inviare la richiesta di rimborso è necessario avere un account MyMilan, disporre di tutti i dati dell’abbonamento e anche dei dati bancari, in caso si scelga il rimborso tramite bonifico. Per ogni ulteriore dettaglio è possibile consultare il sito rimborsi.acmilan.com.

La procedura online riservata agli abbonamenti e ai games pack sarà attiva fino al 10 settembre 2020. Dopo tale data non sarà più possibile accettare richieste. Per il rimborso degli abbonamenti emessi tramite i Milan Club ufficiali è necessario fare riferimento al proprio Club.

Per ulteriori informazioni siamo a tua disposizione: contattaci al numero 02-62284545.

