Calciomercato Milan – Milenkovic, possibile rinnovo con la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità importanti su Nikola Milenkovic. Come anticipato da Pianetamilan.it il difensore centrale sembra allontanarsi dal Milan.

Secondo quanto viene riportato da tuttomercatoweb.com, Milenkovic potrebbe rinnovare il contratto con la Fiorentina, in scadenza nel 2022. Commisso vuole puntare sul serbo e la sensazione che l’unica cessione di questo mercato per la viola potrebbe essere quella di Federico Chiesa. Si allontana dunque l’ipotesi di uno scambio con Lucas Paqueta, calciatore che secondo alcuni media sarebbe stato proposto dal Milan per arrivare a Milenkovic.

