PM – Calciomercato Milan: Chiesa, Milenkovic e i contatti con la Fiorentina

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Mancano ancora due giornate alla fine del campionato, ma il Milan sta iniziando a pianificare la squadra in vista della prossima stagione. Elliott ha capito di aver bisogno anche di giocatori di esperienza per completare la rosa, ma ovviamente la linea guida resta quella di puntare sui giovani di talento che possano accrescere il valore patrimoniale della società.

Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse del Milan per Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, rispettivamente difensore centrale e esterno offensivo della Fiorentina. Effettivamente entrambi rientrano nei parametri voluti da Elliott, considerando la loro giovane età, tuttavia, stando a quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, non ci sono mai stati dei contatti tra il club rossonero e la Fiorentina per questi due giocatori. Chiesa e Milenkovic sono due calciatori seguiti, ma al momento non c’è stato alcun contatto tra le due società.

Altro nome è quello di Lucas Paqueta. Il brasiliano è stato accostato alla Fiorentina in diverse occasioni, ma dal fronte viola arrivano nette smentite sul centrocampista. Considerando dunque queste due notizie, è chiaro che non ci sarà alcun scambio tra Milenkovic e Paqueta, altra voce di mercato emersa negli ultimi mesi.