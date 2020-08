Calciomercato Milan – Le cifre dell’affare Bakayoko. Alternativa Florentino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, per il centrocampo del Milan della stagione 2020-2021 è entrato nel mirino Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese che ha già militato nelle fila rossonere nel 2018-2019 (42 presenze ed una rete). Il Diavolo ha già un’intesa con il ragazzo (contratto da 3-3,5 milioni di euro netti l’anno che salgono a 4-4,5 con i bonus), ma ora manca l’accordo con il Chelsea.

La richiesta dei ‘Blues‘ per la cessione del cartellino di Bakayoko a titolo definitivo è di 20 milioni di euro; il Milan non vorrebbe spenderne più di 15. Difficile che il Chelsea accetti, poiché, avendolo pagato 40 milioni di euro nel 2017, ha iscritto il giocatore a bilancio per 16 milioni di euro adesso. Probabile che un accordo tra le parti si trovi per un altro prestito, questa volta, però, con obbligo di riscatto, fissato tra i 10 ed i 15 milioni di euro nell’estate 2021.

Se la trattativa per Bakayoko non dovesse sbloccarsi, l’alternativa sarebbe Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese del Benfica. QUESTE LE ULTIME SUL RINNOVO DI CONTRATTO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>