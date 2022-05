Milan-Atalanta, alle 15 riapre la vendita dei biglietti: le info

Alle 15 riapre la vendita dei biglietti per Milan-Atalanta, partita che si giocherà domenica 15 maggio a San Siro. Ecco le info

Notizia importante per i tifosi rossoneri. Come comunicato dal Milan sui propri canali social ufficiali, alle 15 riaprirà la vendita dei biglietti per Milan-Atalanta, penultima giornata di campionato che si giocherà domenica 15 febbraio a San Siro. I tagliandi saranno acquistabili solo qui: http://singletickets.acmilan.com. Ecco il post pubblicato dalla società rossonera.