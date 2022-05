Il Milan è sempre molto attivo sul calciomercato. La società potrebbe essere ceduta a fine campionato, ma Maldini e Massara continuano a lavorare per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi è quello di acquistare uno-due centrocampisti che possano migliorare ulteriormente il reparto. Nel mirino c'è un giocatore che si sta mettendo in luce in Serie A. Scopriamo di chi si tratta nelle prossime schede.