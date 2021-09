Il Milan ascolta i tifosi. Abbassati i prezzi dei biglietti della Champions

Il Milan ascolta i tifosi e abbassa i biglietti della Champions League relativi alla gara contro l'Atletico. Riduzione del 50%

Per andare in curva a sostenere il Milan basteranno 54 euro, contro i 119 del primo listino. Anche negli settori i prezzi in media sono diminuiti. Per il primo anello si va da 89 a 129, mentre nella vendita iniziale si partiva da 139. Per il terzo anello da 39 a 44 (prima da 69 a 89). In tribuna da 280 a 420 (310 e 490 nella prima versione). Chi ha già acquistato il biglietto potrà avere il rimborso totale o parziale. Dopo gli abbonati toccherà ai possessori della carta Cuore Rossonero, per poi passare alla vendita libera.