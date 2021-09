Milan, Ibrahimovic titolare contro Lazio e Liverpool? Il punto | News

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, è pronto a tornare in campo: per lo svedese subito due big match contro Lazio e Liverpool

Salvatore Cantone

Ibrahimovic è pronto a tornare. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Milan è atteso in campo domenica a San Siro contro la Lazio. Non è finita qui: il mercoledì successivo, infatti, ci sarà il debutto in Champions League contro il Liverpool. Zlatan sta bene e ha voglia di dimostrarlo sul campo dopo l'operazione al ginocchio.

A Ibrahimovic è bastato un mese per rimettersi in forma. Nessuno ha dubbi sul contributo che potrà dare al Milan quest'anno. Da questo punto di vista la sfida alla Lazio è perfetta: Zlatan giocherà subito contro una squadra top, prima poi di incontrare il Liverpool. Lo svedese è recuperato, ma Pioli dovrà decidere se giocherà dall'inizio oppure no. Una cosa però è certa: Ibrahimovic giocherà, un tempo intero o magari un’ora.

Ibra non è il tipo che sceglie un torneo piuttosto che un altro, ma è chiaro che la partita di Liverpool eserciti su di lui un fascino particolare. L'attaccante potrebbe quindi partire dalla panchina contro la Lazio per poi essere titolare in Inghilterra. Non è una cosa certa, ma forse è la strada più logica.

In ogni caso il Milan ha ritrovato il suo campione, così come ha sottolineato Franco Baresi, vice presidente del club: "Ibrahimovic è straordinario per la sua longevità, diventa sempre più determinante nonostante l’età. Conta avere tutti a disposizione perché arrivano impegni ravvicinati, ci saranno partite importanti. Sappiamo cosa può dare Ibrahimovic al Milan in campo e fuori, la sua presenza è importante". Ecco le Top News di ieri: cambiano i prezzi dei biglietti, le ultime su Milan-Lazio.