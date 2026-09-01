Il grande calcio continentale si appresta a infiammare nuovamente la piazza rossonera, sancendo il ritorno ufficiale del Milan sul palcoscenico delle notti europee dopo una stagione di totale assenza. La nuova formula della League Phase dell'Europa League 2026-2027 metterà subito a dura prova la formazione guidata dall'allenatore Rúben Amorim, attesa da una serie di impegni di grande fascino sul terreno di gioco di San Siro. Per permettere al popolo milanista di sostenere in massa la squadra tra le mura amiche, la società di via Aldo Rossi ha lanciato ufficialmente la campagna Euro Pack, un pacchetto speciale di biglietti che include tutte e quattro le sfide casalinghe della prima fase del torneo, garantendo un canale d'accesso agevolato ai possessori della CRN Card.

Il calendario europeo a San Siro: dal Benfica all'Ararat-Armenia

Modalità di vendita e finestre temporali per l'acquisto dei mini-abbonamenti

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Le regole della vendita libera, i prezzi e le condizioni di cessione

Il cammino europeo dei rossoneri davanti al proprio pubblico si preannuncia intenso e articolato, distribuito su ben cinque mesi di sfide cruciali. Il debutto assoluto è fissato per il, quando a Milano arriveranno i portoghesi delper un classico del calcio internazionale. Successivamente, il calendario casalingo proporrà il match contro gli ungheresi del, in programma il. L'ultimo impegno europeo dell'anno solare a San Siro andrà in scena ilcontro gli inglesi del, mentre la chiusura della League Phase avverrà il, contro la formazione dell'La finestra temporale per assicurarsi il pacchetto continentale è estremamente ridotta, costringendo i tifosi a muoversi con grande tempestività., salvo ovviamente il precoce esaurimento delle scorte disponibili. Per l'occasione, la società ha predisposto una rete di vendita multicanale: i sostenitori del Diavolo potranno completare l'acquisto comodamente online attraverso la piattaforma digitale dedicata, oppure recandosi fisicamente presso il Ticket Office situato a Casa Milan o all'interno del Flagship Store ufficiale di via Dante.La strategia di biglietteria varata dal club prevede un'unica grande fase di vendita libera accessibile esclusivamente a chi risulta in possesso di una tessera del tifoso (CRN Card) in corso di validità. All'interno di una singola transazione sarà possibile inserire un massimo di quattro pacchetti, a patto che ciascun tagliando sia regolarmente intestato a una diversa carta CRN. Un'importante agevolazione è concessa ai titolari dell'Abbonamento Plus, i quali avranno la facoltà di acquistare l'Euro Pack anche per conto di terze persone. Sul fronte economico, i prezzi di partenza per i quattro match sono stati fissati aper i settori popolari del Secondo Anello Blu e del Secondo Anello Verde. La dirigenza ha infine specificato che i singoli eventi inseriti nel carnet saranno cedibili ad altri titolari di CRN Card, a eccezione dei pacchetti acquistati per il Secondo Anello Blu, per i quali vige il divieto assoluto di cambio nominativo.