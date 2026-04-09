Domani si apre la vendita dei biglietti per Milan-Atalanta: i dettagli

La data e l'ora di Milan-Atalanta non sono state ancora definite.

I biglietti per Milan-Atalanta sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Atalanta ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.