Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan info biglietti Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

BIGLIETTI MILAN

Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie

Derby Milan-Inter, prosegue la vendita dei biglietti: tutte le informazioni necessarie
A inizio marzo, per la 28^ giornata della Serie A 2025-2026, si disputerà il derby Milan-Inter a 'San Siro': il punto sulla vendita dei biglietti per i tifosi rossoneri nel comunicato ufficiale emesso dal club. Si anima la sfida Scudetto!
Daniele Triolo Redattore 

(fonte: acmilan.com) "Nel primo match casalingo del mese di marzo, torna in scena il Derby di Milano: Milan e Inter si affronteranno a 'San Siro' nella 28ª giornata della Serie A 2025-2026, in quello che sarà il capitolo numero 246 nella storia della stracittadina.

INFORMAZIONI GENERALI

—  

La data e l'ora della stracittadina di Serie A tra Milan e Inter non sono ancora state definite. Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo.

LEGGI ANCHE

BIGLIETTI

—  

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo le seguenti modalità.

  • Fase Abbonati: fino alle ore 23:59 di oggi, giovedì 22 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Fase Milan Club: fino alle ore 23:59 di oggi, giovedì 22 gennaio, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare un biglietto intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club" con listino dedicato.

  • Fase CRN Card: dalle ore 15:00 di domani, venerdì 23 gennaio fino alle ore 23:59 di domenica 25 gennaio, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato.

  • Vendita libera: in caso di disponibilità, dalle ore 15:00 di lunedì 26 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.

    • MATCHDAY UPGRADES

    —  

    Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nuovi servizi.

  • Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di 'San Siro', accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto parte da € 9,00 e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati. Il prodotto può essere acquistato anche dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

  • Sports Pub: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di 'San Siro', dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto parte da € 10,00.

    • TIFOSI CON DISABILITÀ

    —  

    Il biglietto per Milan-Inter ha un costo di € 35,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.

    LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan scatenato: rossoneri pronti al doppio colpo in difesa >>>

    CLUB 1899

    —  

    Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".

    Leggi anche
    Milan-Inter, derby alle porte: biglietti in vendita: ecco tutte le informazioni
    Milan-Parma, aperta la vendita per la sfida di San Siro: tutte le info

    © RIPRODUZIONE RISERVATA