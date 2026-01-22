BIGLIETTI—
I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di 'Casa Milan', al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo le seguenti modalità.
MATCHDAY UPGRADES—
Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nuovi servizi.
TIFOSI CON DISABILITÀ—
Il biglietto per Milan-Inter ha un costo di € 35,00, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.
CLUB 1899—
Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025-2026. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili".
© RIPRODUZIONE RISERVATA