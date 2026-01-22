(fonte: acmilan.com) "Nel primo match casalingo del mese di marzo, torna in scena il Derby di Milano : Milan e Inter si affronteranno a 'San Siro' nella 28ª giornata della Serie A 2025-2026 , in quello che sarà il capitolo numero 246 nella storia della stracittadina.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora della stracittadina di Serie A tra Milan e Inter non sono ancora state definite. Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo.