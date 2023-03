Biglietti Napoli-Milan: lunghe file d’attesa e siti web in tilt

Come riportato dal Corriere dello Sport, vi sarebbero lunghe file e problemi in vari siti web per l'acquisto dei biglietti per Napoli-Milan

Francesco Aliperta

Come riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero stati in centinaia, causando file chilometriche, in attesa di acquistare i biglietti validi per il match di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan, in programma il 18 aprile. Ma non solo, poiché anche gli stessi siti web sarebbero andati in tilt nel giro di pochi minuti, date le tante richieste d'acquisto inviate.

Questi i prezzi dei biglietti validi per Napoli-Milan di Champions League (fonte sito Napoli):

Tribuna Posillipo € 340,00

Tribuna Nisida € 220,00

Distinti € 130,00

Curve € 90,00

I tagliandi potranno essere acquistati solo ed esclusivamente da coloro che sono in possesso della fidelity card (Fan Stadium Card). Clicca qui per acquistare la tua fidelity.

In nessun caso è consentito il cambio utilizzatore.

Gli abbonati che non abbiano ancora acquistato il tagliando in prelezione potranno continuare ad usufruire dello sconto del 20% sul prezzo intero del biglietto, ma non avranno più la possibilità di esercitare la prelazione sul proprio posto.

Ciascun abbonato potrà usufruire dello sconto esclusivamente per l’acquisto di un solo biglietto.

Nella prima fase, la vendita libera sarà limitata ai settori Posillipo, Nisida nonché agli anelli inferiori dei Distinti e delle Curve.

Successivamente, la vendita sarà aperta agli anelli superiori dei Distinti e delle Curve.

Dai tanti in fila, quella tra Napoli e Milan è stata definita come la partita dell'anno. Certo è che se gli azzurri allenati da Luciano Spalletti riuscissero nell'impresa, unica nella storia del club, di passare alle semifinali, allora le richieste e i vari problemi visti fino ad ora potrebbero anche aumentare. Rinnovo Leao, dal Milan una proposta a sorpresa. Le ultime