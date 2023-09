Si è aperta la vendita dei biglietti di Milan-PSG, match di Champions League, anche per coloro che non possiedono l'abbonamento

(fonte: acmilan.com) Prosegue il cammino del Milan in Champions League e, dopo l'esordio casalingo contro il Newcastle, San Siro si prepara ad aprire le porte alla seconda notte europea di questa stagione. Martedì 7 novembre alle 21.00, il Milan affronterà il Paris Saint-Germain nella gara valevole per la quarta giornata del gruppo F. Le squadre tornano contro in un match ufficiale per la prima volta dal 2000/01, quando sia la sfida di andata che quella di ritorno della seconda fase a gironi della Champions League si sono concluse sull'1-1.