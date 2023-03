Biglietti Milan-Napoli, settore ospiti: prezzi, quando e dove comprarli

Il Milan si prepara ad ospitare il Napoli, per la gara d'andata dei quarti di Champions. Ecco le info per i biglietti del settore ospiti

Il Milan si prepara per la tripla sfida contro il Napoli, prima in Serie A e poi in Champions League. La gara d'andata dei quarti, andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano, il 12 aprile alle ore 21:00. Ecco alcune info utili per i tifosi partenopei e per chi volesse comprare i biglietti nel settore ospite.