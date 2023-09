Ecco tutte le informazioni utili per i biglietti del Settore Ospiti del match Cagliari-Milan, valevole per la 6^ giornata di Serie A

(fonte: cagliaricalcio.com) I biglietti per il settore ospiti sono in vendita dalle ore 10 del 21/09 sino alle 19 del 26/09, online e nelle ricevitorie autorizzate TicketOne.

Come da determina 26/2017 dell’ONMS, per il Settore Ospiti non è consentito il cambio nominativo.

Si ricorda che i biglietti del Settore Ospiti non saranno in vendita nelle biglietterie dello stadio il giorno della partita: si raccomanda, pertanto, di non recarsi a Cagliari se sprovvisti di tagliando. Per questioni di sicurezza, una volta all'interno del Settore Ospiti è vietato uscire per recarsi in altri settori.