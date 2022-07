Abbonamenti Milan, si viaggia verso i 40mila. Info, prezzi e curiosità

Il Milan veleggia verso quota 40mila abbonamenti in vista della stagione 2022-2023. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle tessere annuali

Qualche informazione, news e curiosità utile sulla campagna abbonamenti del Milan per la stagione 2022-2023. Il club rossonero, infatti, veleggia verso i 40mila abbonamenti venduti. Il Diavolo ha già ampiamente superato il dato dell'ultimo anno in cui gli abbonamenti erano disponibili, ovvero nella stagione 2019-2020, quando furono vendute 27mila tessere.

Il record di vendita c'è stato lo scorso 31 maggio con oltre 5.500 abbonamenti venduti dal Milan in occasione del primo giorno della seconda fase, dalle ore 15:00 fino a sera. Attualmente, ci si trova nella terza e ultima fase della vendita libera. Partita, tra l'altro, piuttosto forte martedì 5 luglio con circa 2mila tessere vendute.

Il prezzo per assistere a tutte le 20 sfide comprese nell'abbonamento per il Milan parte da € 199,00, con una media in pratica di € 10,00 per partita, nel terzo anello rosso centrale. Una politica, questa, che l'Inter ha adottato soltanto pochi giorni fa e che il Diavolo aveva lanciato già da un po'.

Abbonamenti Milan 2022-2023, tutto quello che c'è da sapere

Tale politica dei prezzi è stata finalizzata per poter coprire le diverse esigenze dei tifosi e per poter accontentare anche le diverse disponibilità di spesa. Da chi desidera essere sempre presente, ma a prezzi 'popolari', a chi, al contrario, vuole godersi la stagione 2022-2023 del Milan di Stefano Pioli in settori 'Premium'.

E, a questo proposito, continua infatti a gonfie vele la novità assoluta (in Italia) con le vendita dei prodotti 'Premium' direttamente al tifoso, “Club 1899 – Premium Experience”. Generalmente, è una una cosa tradizionalmente legata solo alla corporat o alle aziende). Il Milan ancora una volta è pioniere in Italia nella sua proposta commerciale (stadio), intercettando quella richiesta che nella seconda parte della stagione scorsa era già emersa

Sono abbonamenti al Milan che includono oltre alla seduta in diversi settori del primo anello (rosso o arancio a seconda del prodotto) anche un servizio di ristorazione che può essere all’interno dello stadio oppure in esclusive ed iconiche location esterne e pre o post match a seconda del prodotto acquistato. Ovviamente includono anche tutti i vantaggi del classico abbonamento.

Stanno andando molto bene anche gli abbonamenti che prevedono delle agevolazioni, che sottolineano come il numero di famiglie e giovani che si stanno avvicinando al Club sia crescente. Le promo sono: Tribuna Family al Primo Anello Verde, parte dei settori sono riservati a Under6 e Under16. Promozioni speciali anche per gli Under25 al Primo Verde e per gli Over65 al Primo Arancio e nelle Poltroncine Arancio.

Quali sono, infine, i benefit con un abbonamento al Milan per la stagione 2022-2023? Eccoli elencati qui di seguito.

Prelazione per tutte le partite di UCL (2 biglietti)

Sconto Museo Mondo Milan 20%

Anche sconto merchandising del 10%

Sconto Bistrot Casa Milan 10%

Possibilità di cambio nominativo

Prima partita di Coppa Italia inclusa (ottavi di finale)