IFAB, no secco alla possibilità di sentire live i dialoghi arbitro-VAR

Le parole di Lukas Brud sui dialoghi arbitro-VAR

"Dico categoricamente di no, i tifosi non dovrebbero essere informati in diretta. Ci sono molte persone che parlano allo stesso tempo e sarebbe controproducente per chiunque ascoltare tutte quelle voci che parlano tra loro. C'è caos. Abbiamo dato il via libera per testare la pubblicazione a posteriori delle decisioni, ma non siamo pronti ad aprire la comunicazione dal vivo al pubblico come avviene ad esempio per il rugby perché sono due sport differenti".