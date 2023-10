Iervolino: “Milan esempio di cultura d’impresa. Sul calcio italiano…”

Le parole di Danilo Iervolino

"I problemi del calcio italiano, al momento, sono sostanzialmente due: i contratti sbilanciati tra diritti e doveri dei calciatori, perché se uno fa tre gol chiede subito l'aumento, invece se non fa nulla per un intero girone non succede nulla; e poi serve una norma chiara come in Germania relativa ai bilanci delle società che non dovrebbero mai chiudere in rosso. La cultura d'impresa è presente anche in Italia e lo dimostra il Milan, una società risanata che ha aumentato i ricavi e ridotto i costi. Si può vincere avendo una corretta gestione e un conto economico in equilibrio".