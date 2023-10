Milan, l’esito degli esami per Jovic e il rientro di Okafor | NEWS

Attraverso un comunicato, il Milan ha rivelato gli esiti degli esami per Luka Jovic, inoltre vi sono novità per il rientro di Okafor

Attraverso un comunicato, il Milan ha rivelato gli esiti degli esami per Luka Jovic , infortunatosi durante il riscaldamento nel match di Champions League contro il PSG : "I controlli strumentali a cui è stato sottoposto Jovic non hanno evidenziato lesioni muscolari all'adduttore ma solo affaticamento". Nonostante ciò, l'ex giocatore della Fiorentina rimane in dubbio per la trasferta di Napoli .

Il recupero di Okafor

Da un attaccante a un altro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan potrebbe recuperare Noah Okafor per la sfida contro il gruppo di RudiGarcia. Fra i rossoneri filtra ottimismo per le condizioni del nazionale svizzero. Per quanto riguarda Loftus-Cheek, invece, le sue condizioni resterebbero ancora da monitorare. Gli assenti sicuri, infine, saranno Sportiello, Chukwueze, Bennacer e Caldara.