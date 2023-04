Dalla Francia: “Ibrahimovic non rinnoverà con il Milan”

Dopo aver saltato gran parte delle stagione per le operazioni subite al termine della scorsa annata, Zlatan Ibrahimovic sembrava essere rientrato a pieno titolo nelle rotazioni del tecnico del Milan Stefano Pioli. E invece l'infortunio rimediato in Nazionale ha complicato i piani dello svedese, che è rientrato e si è recato a Siviglia in una clinica per fare fisioterapia.