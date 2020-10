Ibrahimovic “mal di rigore”: 3 errori negli ultimi 5 calciati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore.

E proprio su quest’ultimo episodio, è giusto fare un piccolo “focus”. Premesso che Ibra i rigori decisivi, quelli con la pressione a mille, difficilmente li sbaglia (qualcuno ricorda i gol nei derby di diversi anni fa?). Però è al terzo errore negli ultimi cinque calciati. Ha sbagliato contro l’Inter nel derby, ma segnando sulla ribattuta, e anche stasera contro lo Sparta Praga colpendo la traversa. Errore anche nel finale della scorsa stagione, in Milan-Cagliari dell’1 agosto.

Tutti errori “indolore” fin qui, perché abbiamo poi vinto, ma lui stesso sa bene che deve lavorare maggiormente su questo principio. Non è un problema per lui “lavorare” e “migliorare”: è il suo pane quotidiano. Dunque, per come lo conosciamo, ci aspettiamo di non rivedere più errori dagli 11 metri d’ora in avanti.

Ah, se aspettate che Ibra ceda il pallone a un compagno, probabilmente non lo conoscete bene. Gli unici rigori stagionali che non calcerà, saranno quelli assegnati quando lui non sarà in campo. Sapevatelo.

