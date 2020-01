Ibrahimovic, despositato anche il contratto in Lega Calcio

CALCIOMERCATO MILAN – Ora c’è davvero solo da scendere in campo. Anche l’ultimissimo tassello è andato al proprio posto: il Milan ha depositato in Lega Calcio il nuovo contratto di Zlatan Ibrahimovic, che diventa nuovamente rossonero per sei mesi, con la possibilità di rinnovare di un anno in base alle presenze. Ibra ha grande voglia di far bene e dimostrare ancora il proprio valore e, per questo, appena concluse tutte le pratiche di rito, si è subito recato a Milanello per svolgere il primo allenamento, in solitaria, in palestra. Domani, invece, conoscerà anche tutti i compagni di squadra e svolgerà il primo allenamento in gruppo.

