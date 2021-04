Iaria: “Milan? Ha un vantaggio sul mercato rispetto a Inter e Juve. Il motivo”

Marco Iaria, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato della posizione di vantaggio sul mercato del Milan rispetto a Inter e Juventus

"Considerate che già nel mercato di gennaio c'è stato un primo effetto importante della pandemia, soprattutto sulle operazioni a titolo definitivo. In generale il calciomercato italiano, tranne qualche eccezione, viaggiava già con operazioni di scambio o valutazioni gonfiate artificialmente per generare plusvalenze. Se prendiamo la Juventus, leader industriale d'Italia, le operazioni come Ronaldo e De Ligt non sono più state replicate e non credo lo saranno neanche nell'immediato futuro. Questo perché la pandemia, forse in maniera irrimediabile, ha affossato i conti delle società già gravati da costi enormi, frutto di uno shopping compulsivo degli anni precedenti che ha portato a far lievitare spese di trasferimento e ingaggi".

"Dipenderà poi dalle scelte dei singoli club, e ora mi riferisco per esempio al Milan: alla luce della crisi di liquidità e di ciò che è successo negli ultimi 5-10 anni, si trovano in una situazione diversa rispetto a Inter e Juventus. Ha un indebitamento finanziario molto più basso, 100 milioni contro 400, ed ha una proprietà che ha deciso di investire per ripianare le perdite di bilancio: questo li porta ad avere più margine d'azione nelle prossime sessioni di mercato. Non significa però che potranno fare colpi da 50-60 milioni, anche per via del fatturato molto più basso rispetto alla concorrenza: di certo, però, la strategia di Elliott di versare continuamente capitale per mantenere basso il debito, gli concede un margine più ampio di Inter e Juve".