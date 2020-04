Gilardino: “Nel 2005 mi voleva l’Inter ma avevo già dato parola a Galliani”

NEWS MILAN – Alberto Gilardino, oggi allenatore della Pro Vercelli, ha parlato in diretta Instagram con il giornalista Nicolò Schira rivelando un curioso aneddoto sul suo approdo al Milan nel 2005. “Quell’estate andai in vacanza in Messico e prima di partire mi chiamò Galliani che mi disse di venire al Milan e che sarei stato un calciatore importante per i rossoneri almeno per i successivi 10 anni. Quando vidi che il Milan prese Vieri mi vennero dei dubbi, ma mi fidai della parola di Galliani. Così dissi di no anche a Roberto Mancini che mi voleva all’Inter“. Intanto, Braida non boccia l’idea di Rangnick: ecco le sue parole>>>

