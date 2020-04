Braida: “Rangnick al Milan? Innovatore. Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – Ariedo Braida ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb Radio nella quale ha anche parlato di Milan. L’ex dirigente rossonero, nello specifico, di un arrivo del manager tedesco Ralf Rangnick in rossonero.

Sul futuro del Milan e sulla possibilità che Rangnick arrivi in rossonero la prossima stagione: “Non commento più le situazione del Milan, posso dire soltanto che Ragnick è una figura di tutto rispetto“.

Ancora su Rangnick, Braida ha riferito: “È un innovatore anche lui (come Sacchi, ndr), ama lavorare con i giovani. Se devi lavorare con questi e devi fare trading per comprare, lui è adatto a questo. Se devi lavorare per vincere, la musica allora cambia. Sono due progetti diversi”. Intanto una suggestione, per certi versi clamorosa, che Ivan Gazidis starebbe pensando per il prossimo allenatore: i dettagli >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓