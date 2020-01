Gabbia in partenza: il Milan vuole farlo crescere altrove

CALCIOMERCATO MILAN – Il difensore classe 1999 Matteo Gabbia lascerà il Milan con ogni probabilità a gennaio. I rossoneri lo vogliono far crescere altrove per poi eventualmente riportarlo alla base. In questa stagione il centrale dell’Under 21 non ha mai messo piede in campo, nonostante qualche buona presenza nella tournée estiva americana con Giampaolo in panchina. Con Duarte KO, il Milan avrebbe strettamente bisogno di uno o due difensori centrali: ecco le ultime>>>

