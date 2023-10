Francia, i convocati di Deschamps: presenti Maignan, Giroud e Theo Hernandez

"La lista dei 23 giocatori convocati per il raduno di ottobre" Due partite per la Francia: il 13 ottobre contro l'Olanda (qualificazioni Euro 2024) e il 17 l'amichevole contro la Scozia. Per i rossoneri, quindi, nessun riposo anche durante la sosta per le partite delle nazionali. Al rientro, ci sarà un tour de force: il Milan giocherà contro Juventus, PSG e Napoli. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Due nomi nella lista di Moncada. Si guarda al futuro