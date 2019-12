Fiorentina, Pradè: “Piatek? Non posso rispondere sui nomi..”

CALCIOMERCATO MILAN – Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di Giuseppe Iachini del problema del gol della squadra viola. “Se te oggi mi dovessi chiedere, hai una punta pronta? Ti direi che non c’è. Il mercato di gennaio si apre piano piano e devi essere bravo. Zaza, Petagna, Piatek e Cutrone sono nomi che possono fare bene ovunque ma non posso rispondere sui nomi perché direi una bugia”. Non solo Piatek, anche Paquetà potrebbe lasciare i rossoneri: le ultime>>

