Calciomercato Milan – L’offerta del PSG per Paqueta non scalda i dirigenti

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, che ha sempre bisogno di fare cassa per via del rosso di bilancio e dei parametri del Fair Play Finanziario UEFA da rispettare, cederà qualche giocatore nella sessione invernale di calciomercato prima di poter pensare a qualche operazione in entrata.

Chi potrebbe lasciare il club di Via Aldo Rossi, appena dodici mesi dopo il suo arrivo, è il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, che potrebbe riabbracciare Leonardo, colui che lo aveva portato al Milan, ma stavolta in Francia, nella fila del PSG, seriamente interessato al numero 39 sudamericano.

Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, però, l’offerta dei parigini per Paqueta, ovvero 10 milioni di euro in contanti più il cartellino del tedesco Julian Draxler, sembra non scaldare troppo, al momento, il Diavolo. Milan che, intanto, per il centrocampo guarda con interesse ad un top player della Liga spagnola: per le ultime, continua a leggere >>>

