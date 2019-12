Calciomercato Milan – Paqueta, probabile la sua cessione al Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, così come viene riportato dal Corriere dello Sport, non si fermerà solo all’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic, ma per farlo dovrà cedere qualche giocatore. Uno degli indiziati principali è Lucas Paqueta: su di lui, infatti, c’è il Psg di Leonardo, ma per lasciarlo partire Maldini e Boban chiedono almeno 35 milioni di euro, visto che l’ex Flamengo è stato acquistato praticamente un anno fa.

Un altro nome caldo in uscita è quello di Franck Kessie. L’ivoriano in estate ha rifiutato delle offerte di due squadre inglesi, che potrebbero tornare alla carica: il West Ham e il Wolverhampton di Cutrone, ma per partire servono almeno 20 milioni di euro. Il Milan intanto ha già individuato l’obiettivo per il centrocampo, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android