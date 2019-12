Calciomercato – Draxler tra Nizza e Milan: il punto sul tedesco

CALCIOMERCATO MILAN – Julian Draxler, classe 1993, centrocampista offensivo tedesco, è in uscita dal PSG. Lo ha riferito l’autorevole quotidiano sportivo ‘BILD‘, spiegando come su Draxler, ex Wolfsburg e Schalke 04, nel passato seguito anche dalla Juventus, sia molto forte l’interesse del Nizza.

Questo perché il club della Ligue 1 francese è stato da poco rilevato dal miliardario britannico Jim Ratcliffe il quale vorrebbe mettere a segno il primo colpo della propria era alla guida della società della Costa Azzurra portando in rossonero a gennaio proprio Draxler, sotto contratto con il PSG fino al 30 giugno 2021.

Il PSG considera Draxler (che piace anche all’Olympique Lione ed all’Hertha Berlino) cedibile, ma non in prestito: prenderà in esame, per il calciatore, riserva di lusso alla corte di Thomas Tuchel (appena 8 gare tra campionato, 6, e Champions League, 2, per un totale di soli 456′ sul terreno di gioco in stagione …), soltanto proposte per l’acquisto a titolo definitivo.

Draxler, quindi, rimarrà a giocare in Francia, passando dal PSG al Nizza? Probabile, ma non è detto. Perché ci sono dei ‘rumors‘, piuttosto consistenti, di calciomercato che accosterebbero Draxler ad un’altra compagine rossonera, il Milan. Questo perché il PSG è interessato a Lucas Paquetá, centrocampista brasiliano valutato 30 milioni di euro più bonus dal Milan, e, nel caso in cui il Diavolo aprisse alla sua cessione, sarebbe disponibile a dare in cambio Draxler.

8 milioni di euro più Draxler, si dice, può essere l’offerta del PSG per Paquetá. Intanto, sul fronte mercato in entrata per il Milan, quasi tutto pronto per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic: continua a leggere >>>

