Calciomercato Milan – Di Marzio: “Entro due giorni la risposta di Ibrahimovic”

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘gianlucadimarzio.com‘, il Milan guarda al mercato invernale ed il nome in cima alla lista dei desideri, naturalmente, è sempre quello di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese con il quale i contatti proseguono da settimane.

Ibrahimovic darà una risposta alla proposta di contratto del Milan entro uno, al massimo due giorni: i rossoneri – che pensano di aver fatto tutto il possibile e sperano nel sì dell’attaccante – non hanno ancora però programmato il suo arrivo in Italia perché non hanno in mano nulla di certo e scritto da parte di Ibrahimovic, ha specificato il noto giornalista sportivo sul suo sito ufficiale.

Intanto, non si ferma, sebbene sia sotto traccia, la trattativa per la cessione del club di Via Aldo Rossi dal fondo Elliott Management Corporation al milionario francese Bernard Arnault: per le ultime, continua a leggere >>>

