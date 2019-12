Ex Milan, Taiwo: “Il Seregno mi ha preso in giro. Su Ibrahimovic…”

NEWS MILAN – Taye Taiwo, ex terzino del Milan, nell’intervista rilasciata a gazzamercato.it, ha parlato della sua esperienza al Seregno e del possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Due settimane fa mi il presidente mi ha offerto un contratto importante più l’automobile per i miei spostamenti. Da allora per due settimane mi sono sempre allenato regolarmente e sono finito nell’elenco dei convocati, non scendendo in campo finora in attesa del transfer internazionale. Ieri il presidente mi ha chiesto indietro la macchina e oggi via WhatsApp ho scoperto di non essere più parte del club. Definire irrispettoso questo comportamento è poco, mi hanno proprio preso in giro. Io sono una persona seria e un giocatore di calcio, non amo perdere tempo. Mi hanno cercato e voluto loro, altrimenti avrei valutato altre offerte. Così non ci si comporta neanche in Terza Categoria”.

Sulla sua esperienza al Milan: ““Era un grandissimo club, dove ti giravi c’era un campione. Ibra, Cassano, Pato, Robinho, Boateng, Thiago Silva: che squadra! È stata una esperienza fantastica. Sono rimasto in contatto con loro e appena posso vado a trovare gli amici che ho mantenuto a Milanello”.

Su Ibrahimovic al Milan: “Zlatan è un campione straordinario. Fa la differenza e sarebbe l’uomo giusto per riportare in alto il Milan. Secondo me può accettare la sfida proposta da Maldini. Sarebbe bello rivederlo in rossonero”,

