Verso Atalanta-Milan, allarme rientrato per Musacchio

NEWS MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, sembra rientrato l’allarme per Mateo Musacchio. Il centrale argentino, infatti, aveva accusato nelle ore precedenti un piccolo problema muscolare, che però sembra essersi assorbito in tempo per giocare titolare contro l’Atalanta, gara in programma alle 12:30.

In caso di forfait dell’ultimo minuto, Pioli ha a disposizione due alternative: Mattia Caldara o Matteo Gabbia. Al di là comunque di possibili defezioni, il Milan non può fallire questa gara. Ecco i motivi, continua a leggere >>>

