Verso Atalanta-Milan, per i rossoneri è la prova della verità

NEWS MILAN – Come viene riportato dal Corriere della Sera, la partita di oggi tra Atalanta e Milan è molto importante per i rossoneri: per allungare la striscia senza sconfitta, per tenere vivi i sogni di una possibile rimonta europea, ma anche per il mercato. Elliott, visto la non semplice situazione finanziaria, investirà solo se ne varrà la pena.

Pioli non vuole sentire parlare di partita decisiva o di ultima spiaggia, ma la realtà è che il se il Milan vince accorcia la classifica e va a 4 punti dal sesto posto (occupato dall’Atalanta), mentre se perde sprofonda a -10, che sarebbe a questo punto una grande montagna difficile da scalare. La squadra rossonera, al di là della classifica, è comunque in crescita, tecnica e mentale: il 4-3-3 è sempre più solido e soprattutto si vede un’autostima che prima non c’era.

In tanti si aspettavano Rafael Leao titolare dopo l’ottimo spezzone di gara contro il Sassuolo, ma ancora una volta sarà Piatek a partire dal primo minuto, con il portoghese pronto a entrare a gara in corsa. La tegola per Pioli è l’assenza per squalifica di Theo Hernandez, che è stato indiscutibilmente l’uomo in più di questo Milan. Al suo posto ci sarà Ricardo Rodriguez, che non gioca dal 21 settembre scorso. Musacchio ha un po’ di dolore alla caviglia, con Caldara che dunque è in preallarme, ma alla fine l’argentino dovrebbe giocare. A tal proposito, ecco la formazione titolare che Pioli ha deciso di schierare, continua a leggere >>>

