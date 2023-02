Ex Milan, Oduamadi: “Vivevo un sogno, ho legato molto con i brasiliani”

In una lunga intervista rilasciata i microfoni di seried24.com, l'ex giocatore del Milan Nnamdi Oduamadi ha parlato a tutto tondo della sua esperienza al Diavolo, rimarcando come questa sia stata per lui un sogno. Inoltre ha voluto ricordare quali fossero stati i giocatori a cui più si era legato. Di seguito le sue parole a riguardo.

Ex Milan, le parole di Nnamdi Oduamadi sull'esperienza rossonera

"Mi sembrava di vivere un sogno. Nello spogliatoio c’erano Ronaldo il Fenomeno, Gattuso, Cafu, Maldini, Oliveira, Pirlo e Nesta. Avevo 18 anni e mentre li guardavo pensavo ‘ma sto sognando’? Subito dopo l’allenamento ho chiamato i miei amici dicendo ‘Ragazzi, sono con delle leggende’. Quando gli attaccanti stavano male, che magari dovevano stare fuori per infortunio, Ancelotti mi portava a fare allenamento con la prima squadra. Con i brasiliani ho legato molto. Ronaldinho, Thiago Silva e Robinho. Io ero già in Primavera prima del loro arrivo ma è con loro che ho legato molto. In Nigeria mi chiamano Robinho perché dicono che ho il suo stesso stile e, quando gliel’ho raccontato, mi ha risposto ‘Vero, si vede’. Era un sogno. Nesta e Pirlo mi prendevano in giro, ma anche Gattuso e Ibra. Ero molto giovane. Al termine di ogni prestito tornavo sempre al Milan, ho conosciuto tanti giocatori e sono rimasto in contatto con Zapata e Kessiè. Ma anche Romagnoli, Calhanoglu e Calabria". Milan, ecco il nuovo nome in attacco per giugno >>>