“Impossibile trattenerlo”: Milan, strada spianata per giugno? Le news

Il Milan ha messo nel mirino un gran bel bomber per l'estate prossima. C'è tanta concorrenza. Intanto è arrivata un'importante comunicazione

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, è sempre attento alle occasioni che il calciomercato - italiano e internazionale - propone. A patto, però, che i calciatori in questione valgano la pena. Nel recente passato il Diavolo ha dimostrato come non sia un problema tirare fuori 25-30 milioni di euro per accaparrarsi il cartellino di un giocatore. L'importante, però, è che rientri entro i parametri societari.

L'identikit del calciatore perfetto per il Milan? Giovane, ma forte. Con ampi margini di miglioramento ma già con discreta esperienza. E, soprattutto, ad un ingaggio non troppo alto. Potrebbe, dunque, infilarsi in questo filone anche Folarin Balogun, classe 2001, centravanti nato negli Stati Uniti d'America ma di passaporto inglese.

Calciomercato Milan: piace il giovane bomber Balogun — Il suo cartellino appartiene all'Arsenal ma Balogun, in questa stagione, sta giocando in prestito in Ligue 1 nella fila dello Stade de Reims. Stazione spaziale per il giocatore che, in passato, ha vestito anche la maglia del Middlesbrough. In 25 partite finora giocate tra campionato e Coppa di Francia, infatti, ha segnato 16 gol e fornito 2 assist.

Ovviamente il suo nome ha cominciato a circolare tra gli operatori di calciomercato. I quali segnalano il forte interesse del Milan per Balogun, oltre che un interesse di Lazio, Inter e Napoli. Valore odierno? 30 milioni di euro: cifra, questa che, come detto, i rossoneri non avrebbero problemi a pagare qualora avanzassero decisamente sul ragazzo.

Non resterà allo Stade de Reims ed all'Arsenal è chiuso — Ma Balogun nella prossima stagione cosa farà? Quale maglia vestirà? Il Presidente dello Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, ha parlato a 'France Bleu' spiegando come, sicuramente, Balogun non resterà ancora nella sua squadra.“Per tutti era uno sconociuto l’anno scorso, oggi è invece un campione già affermato. Lo abbiamo voluto fortemente e siamo riusciti ad ottenerlo in prestito dall’Arsenal".

"Se proveremo a trattenerlo? Credo sia impossibile, sappiamo che i giovani calciatori vengono da noi per crescere e maturare - ha detto Caillot -. Ma Balogun è destinato a qualcosa di più grande, tornerà nel suo club o passerà ad un top club internazionale". Milan, hai la strada spianata per prenderlo. Tornasse a Londra, infatti, sarebbe chiuso da Gabriel Jesus ed Eddie Nketiah. Ora sta a Paolo Maldini e Frederic Massara, eventualmente, farsi sentire con i 'Gunners'. Milan, ecco la nuova missione di mister Pioli >>>

