Nuova esperienza in Serie A per Darmian? Per l'ex rossonero spunta l'ipotesi Bologna
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Potrebbe proseguire ancora in Serie A la carriera calcistica di Matteo Darmian, ex Milan ed Inter, rimasto svincolato dopo la fine della sua esperienza con i nerazzurri. L'esterno italiano classe '89 è finito nel mirino del Bologna, che da ieri lo sta valutando direttamente sul campo di Casteldebole.
Ex Milan, Darmian ancora in A?Tra il giocatore e il club rossoblù sarebbe già impostata una bozza di accordo, con un contratto fino al 30 giugno 2027. Prima di procedere, però, sarà necessario il via libera di Raffaele Palladino. Darmian ha già iniziato a svolgere i test fisici e a lavorare insieme a gruppo e il Bologna vorrebbe capire, in modo molto rapido, quali siano le sue condizioni.
Gli anni al MilanPer Darmian sarebbe un nuovo capitolo in Serie A dopo una carriera che lo ha visto vestire anche la maglia del Milan. Cresciuto nel settore giovanile rossonero, l'esterno ha esordito in prima squadra nella stagione 2006-2007, debuttando in Coppa Italia contro il Brescia a soli 16 anni.
In quella stagione, successivamente, arrivo anche l'esordio in A. Darmian rimase al Milan fino al 2009, prima di trasferirsi al Padova e iniziare il percorso che l'avrebbe portato ad imporsi poi con Palermo, Torino, Manchester United e Inter.
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