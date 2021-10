Tassotti non ha dubbi: “Il Milan può vincere lo scudetto” | ESCLUSIVA

Mauro Tassotti, ex allenatore in seconda e giocatore del Milan, ha parlato delle possibilità di vincere lo scudetto per i rossoneri

Mauro Tassotti, ex allenatore in seconda e giocatore del Milan, ha parlato delle possibilità di vincere lo scudetto per i rossoneri. Queste le dichiarazioni in esclusiva alla nostra redazione: "Non so se sia la favorita numero uno, ma chi vorrà vincere lo scudetto dovrà fare meglio del Milan. Non sarà semplice. Per me la squadra di Pioli può vincere lo scudetto: non so se sia la candidata numero uno, ma è nella cerchia di squadre che può vincerlo. Quest'anno il Milan si sta confermando nonostante abbiano tanti infortunati: stanno facendo a meno di Ibrahimovic, hanno avuto tanti infortuni come Kessie e Bennacer, ma sono li". Intanto ecco la nostra intervista ESCLUSIVA con Mauro Tassotti. Ecco cosa ci ha detto